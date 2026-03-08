В Бурятии пожилые родители с сыном инвалидом не могут получить жилье 20 лет

В селе Георгиевка республики Бурятия родители пенсионеры, вместе с сыном инвалидом не могут получить жилье. Как сообщили в Информационном центре СКР, история длится уже больше двух десятилетий и до сих пор не нашла справедливого завершения. Ещё с 2003 года семья, проживавшая в ветхом доме, пыталась добиться постановки на учёт как нуждающиеся в жилье — основанием послужила инвалидность сына. В очередь их включили только в 2007 году. Но с тех пор ничего не изменилось.