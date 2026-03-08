Ричмонд
Праздничный мини-торт в Воронеже обойдется дороже, чем в среднем по стране

Почти две тысячи за бенто-торт в среднем отдают в Воронеже к 8 Марта.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские кондитерские готовятся к рекордному наплыву сладкоежек. К 8 Марта спрос на десерты в городе традиционно вырастает в три раза. Аналитики 2ГИС изучили рынок сладостей в миллионниках и выяснили, что предпочтения жителей столицы Черноземья заметно отличаются от соседей.

Если в Сибири скупают фототорты, а на юге — пахлаву, то у нас в топ-3 самых востребованных десертов неожиданно ворвался жевательный мармелад. На него приходится более 7,1% всего ассортимента местных кондитерских — это один из самых высоких показателей в стране. Выше только в Волгограде (18,5%). Основу праздничного стола горожан по-прежнему составляют готовые торты и десерты на заказ, которые суммарно занимают почти половину всех предложений в городе.

Что касается цен, то за модную компактность придется доплатить. Популярный подарок этого сезона — бенто-торт весом 300 граммов — в Воронеже обойдется в среднем в 1940 рублей. Это выше среднероссийского ценника (1740 ₽) и значительно дороже, чем в соседнем Волгограде или Ростове-на-Дону.