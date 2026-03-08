Солнце до 26 марта будет мешать волгоградцам смотреть телевизор

Волгоградцы вплоть до 26 марта будут смотреть телевизор с помехами. Все это из-за Солнца: искажать сигнал будет солнечная интерференция. Это сезонное явление, которое осенью и весной досаждает телезрителям. В Волгограде помехи в телеэфиры могут происходить ежедневно с с 11.58 до 13.04. Перебои заметят зрители каналов, которые входят в пакеты РТРС-1 и РТРС-2.