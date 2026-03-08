Волгоградкам напомнили о любимых духах сталинградок

Несмотря на то, что советских женщин по большей части воспринимали как тружениц, были среди них и те, что понимали — только красота спасет мир. Они заботились о своей внешности, всеми способами, которые предоставляла им косметическая промышленность СССР.
Были в их арсенале и чарующие ароматы. Мечтой многих сталинградок оставались духи «Красная Москва». Их шлейф тянулся за модными женами партийных работников, звездами театральных сцен и светских «львиц».
«Говорят, запах этих духов не выветривался из зрительного зала Большого театра. Он был очень стойким, достаточно было одной капли, чтобы он распространился повсюду, а в театр такую капельку приносила на себе каждая вторая», — рассказывают в Волгоградском краеведческом музее.
Духи «Красная Москва» были созданы к 300-летию Дома Романовых специально для супруги Николая II Александры Федоровны и покорили не только россиянок, но и француженок — они также приобретали флаконы со стеклянной пробкой в виде купола храма.
Дарили сталинградкам на 8 марта и другой парфюм — наборы «Кармен» и «Эллада», «Серебристый ландыш» и «Белая акация».
«Сегодня мало кто помнит, что в центре довоенного Сталинграда стоял парфюмерный магазин “Броккер и Роли”, внутри которого внимание посетителей привлекал небольшой декоративный фонтан — из него струйками стекали духи, заполняя ароматом всю территорию магазина», — напоминают в музее.
Были свои предпочтения и у мужчин — многие из сталинградцев пахли «Тройным одеколоном», а их потомки волгоградцы после перешли на «Шипр».
