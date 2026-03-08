Пьяный водитель получил штраф 6075 рублей и лишение прав на 5 лет после погони под Калинковичами

В Калинковичском районе нетрезвый водитель без прав пытался скрыться от милиции, а в итоге получил большой штраф и лишение прав, сообщили в ГАИ Гомельской области.
История началась с того, что в Калинковичское РОВД поступил звонок от гражданина. Он сообщил, что за рулем «Опеля» находится пьяный водитель. Машину обнаружили на трассе Р-31 «Бобруйск — Мозырь — граница Украины». Но на требование сотрудников милиции остановиться водитель не отреагировал. Началось преследование…
«Опель» остановили. За рулем был 37-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Более того, установили, что водительское удостоверение он никогда не получал. Освидетельствование показало наличие 0,6 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В результате его оштрафовали 135 базовых величин (6075 белорусских рублей) и лишили прав на 5 лет.
