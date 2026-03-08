Пьяный водитель получил штраф 6075 рублей и лишение прав на 5 лет после погони под Калинковичами

«Опель» остановили. За рулем был 37-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Более того, установили, что водительское удостоверение он никогда не получал. Освидетельствование показало наличие 0,6 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В результате его оштрафовали 135 базовых величин (6075 белорусских рублей) и лишили прав на 5 лет.