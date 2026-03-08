Букет из оплаченных коммунальных счетов с любовью: О каких подарках на 8 Марта мечтают женщины в Молдове

Оплату коммунальных услуг в подарок на 8 Марта хочет получить почти каждая четвертая женщина.
Таковы результаты опроса.
А что? Оплатил коммуналку — и женщина счастлива, может эти 4000−7000 леев потратить на себя — салон красоты, новую косметику или платье… То есть — в радость. Дожили…
29% женщин считают, что подарок неважен, главное — любовь.
23% — та самая оплата коммунальных услуг.
18% — романтическое путешествие.
13% — духи или украшение.
11% — цветы.
А вот, что ответили в комментариях:
— Букет из оплаченных квитанций с любовью.
— Жесть, перед каким выбором поставили женщин, третий пункт лидирует, а мужики небось, будут кредиты брать под такие подарки.
— Своих женщин нужно баловать не только 8-го марта. Главное — любовь.
— Все подарки только денюжками! Остальное всё есть.
Фото: соцсети.