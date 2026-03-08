Ричмонд
Букет из оплаченных коммунальных счетов с любовью: О каких подарках на 8 Марта мечтают женщины в Молдове

Четверть женщин Молдовы ждут в подарок оплаченные коммунальные счета — так грустно у нас ещё не было.

Источник: Комсомольская правда

Оплату коммунальных услуг в подарок на 8 Марта хочет получить почти каждая четвертая женщина.

Таковы результаты опроса.

А что? Оплатил коммуналку — и женщина счастлива, может эти 4000−7000 леев потратить на себя — салон красоты, новую косметику или платье… То есть — в радость. Дожили…

29% женщин считают, что подарок неважен, главное — любовь.

23% — та самая оплата коммунальных услуг.

18% — романтическое путешествие.

13% — духи или украшение.

11% — цветы.

А вот, что ответили в комментариях:

— Букет из оплаченных квитанций с любовью.

— Жесть, перед каким выбором поставили женщин, третий пункт лидирует, а мужики небось, будут кредиты брать под такие подарки.

— Своих женщин нужно баловать не только 8-го марта. Главное — любовь.

— Все подарки только денюжками! Остальное всё есть.

Фото: соцсети.