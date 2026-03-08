Ричмонд
В Башкирии с днем рождения поздравили долгожительницу

Жительнице села Старосубхангулово исполнилось 95 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Бурзянском районе Башкирии с юбилеем поздравили долгожительницу. По информации администрации района, Розе Баймухаметовой исполнилось 95 лет.

Розу Султангарееву пришли поздравить официальные лиц, родные и близкие. Ей пожелали добра, крепкого здоровья и благополучия, поблагодарив за многолетний труд на благо родного края.

— Пусть ее жизнь будет наполнена счастьем, любовью и уважением близких людей, — передается в поздравлении.

