В Башкирии с днем рождения поздравили долгожительницу

В Бурзянском районе Башкирии с юбилеем поздравили долгожительницу. По информации администрации района, Розе Баймухаметовой исполнилось 95 лет.
Розу Султангарееву пришли поздравить официальные лиц, родные и близкие. Ей пожелали добра, крепкого здоровья и благополучия, поблагодарив за многолетний труд на благо родного края.
— Пусть ее жизнь будет наполнена счастьем, любовью и уважением близких людей, — передается в поздравлении.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.