Врач рассказал, что делать при холодовой аллергии

ТУЛА, 8 мар — РИА Новости. Человек с аллергией на холод в морозы должен тепло одеваться, тщательно укрывать руки, ноги и лицо, использовать антигистаминные препараты, сообщил РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Самое главное при любой аллергии — это устранить фактор, который ее вызывает. Человек с холодовой крапивницей должен избегать холод, одеваться не то, что по погоде, а даже теплее. Тщательно укрывать руки, ноги, лицо и нос. Могут помочь антигистаминные препараты второго поколения. Если обладатель холодовой крапивницы оказался в местах с очень низкой температурой, можно принимать глюкокортикостероиды», — рассказал собеседник агентства.
Специалист добавил, что холодовая крапивница может привести к тяжелым осложнениям, таким как отек Квинке или анафилактический шок, особенно при купании в холодной воде.