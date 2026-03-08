Врач рассказал, что делать при холодовой аллергии

«Самое главное при любой аллергии — это устранить фактор, который ее вызывает. Человек с холодовой крапивницей должен избегать холод, одеваться не то, что по погоде, а даже теплее. Тщательно укрывать руки, ноги, лицо и нос. Могут помочь антигистаминные препараты второго поколения. Если обладатель холодовой крапивницы оказался в местах с очень низкой температурой, можно принимать глюкокортикостероиды», — рассказал собеседник агентства.