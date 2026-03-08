«Алроса» назвала самые редкие бриллианты в мире

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Самыми редкими в природе считаются бриллианты фантазийных оттенков, встречается такой камень 1 раз на 10 тысяч добытых алмазов, сообщили РИА Новости в «Алросе».
«Самыми редкими в природе считаются бриллианты фантазийных оттенков — прежде всего розовые и голубые», — рассказали в компании.
«Алроса» добавила, что экземпляры фантазийных цветов встречаются 1 на 10 тысяч добытых алмазов.
Отмечается, что их возникновение связано с уникальными геологическими процессами, поэтому такие камни традиционно относятся к числу наиболее ценных и коллекционных.
«Алроса» — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.