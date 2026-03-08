Ричмонд
В Листвянке из-за ДТП и наплыва туристов образовалась многокилометровая пробка

Машины движутся с трудом как на въезд, так и на выезд из поселка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Праздничный день обернулся транспортным коллапсом для Листвянки. По данным онлайн-карт, пробка растянулась на несколько километров — от посёлка Никола до Прибайкальского национального парка. Все в бордовых линиях, а женщины за рулем начали оставлять шутливые комментарии:

— В честь праздника девушек вперед пропустите?

Автомобили с трудом движутся как на въезд, так и на выезд. По словам очевидцев, причина затора — сразу несколько ДТП и наплыв туристов. Одна из отдыхающих рассказала, что людей в посёлке настолько много, что местами буквально не протолкнуться.

— В самой Листвянке дорога хоть и двухполосная, но из-за припаркованых машин полоса теперь только одна по факту, — рассказали отдыхающие.

Выехать из Листвянки пока удаётся с большим трудом. Ситуация осложняется выходным днём и хорошей погодой, которая привлекла на Байкал массу желающих отдохнуть.