Цветы, снег и очереди: Омск встречает 8 Марта

Сегодня, 8 марта, Омск встречает главный весенний праздник, хотя погода пока не спешит радовать горожан теплом. Улицы города постепенно наполняются женщинами с букетами, однако далеко не все успели приготовить сюрпризы заранее. Судя по очередям, выстроившимся у одного из магазинов, цветы сегодня по-прежнему остаются ходовым товаром, да и подарки многие омичи продолжают выбирать в праздничный день.