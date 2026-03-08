Цветы, снег и очереди: Омск встречает 8 Марта

Сегодня, 8 марта, Омск встречает главный весенний праздник, хотя погода пока не спешит радовать горожан теплом. Улицы города постепенно наполняются женщинами с букетами, однако далеко не все успели приготовить сюрпризы заранее. Судя по очередям, выстроившимся у одного из магазинов, цветы сегодня по-прежнему остаются ходовым товаром, да и подарки многие омичи продолжают выбирать в праздничный день.
Хотя погода совсем не весенняя — пасмурно, идёт снег, а синоптики предупреждают о ночном похолодании — даже хмурое небо, кажется, не способно испортить настроение. 8 марта остается самым первым, а у многих и самым долгожданным весенним праздником.