Новосибирцев ждет короткая рабочая неделя после праздников

После трёхдневных праздничных выходных новосибирцев ждёт укороченная рабочая неделя, которая продлится всего четыре дня.

По производственному календарю на 2026 год, в марте предусмотрены следующие выходные дни:

7 марта (суббота) — обычный выходной день.

8 марта (воскресенье) — Международный женский день (официальный праздничный нерабочий день).

9 марта (понедельник) — выходной день, перенесённый с праздника 8 марта.

10 марта (вторник) является полноценным рабочим днём для большинства организаций и предприятий Новосибирска.

Для сотрудников организаций с непрерывным циклом работы (больницы, службы экстренного реагирования, транспортные предприятия) график выходных устанавливается индивидуально согласно коллективным договорам и внутренним распорядкам.

Напомним, что накануне праздничного дня 8 марта продолжительность рабочего дня 6 марта (пятница) была сокращена на один час.