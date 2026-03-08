Новосибирцев ждет короткая рабочая неделя после праздников

По производственному календарю на 2026 год, в марте предусмотрены следующие выходные дни:
7 марта (суббота) — обычный выходной день.
8 марта (воскресенье) — Международный женский день (официальный праздничный нерабочий день).
9 марта (понедельник) — выходной день, перенесённый с праздника 8 марта.
10 марта (вторник) является полноценным рабочим днём для большинства организаций и предприятий Новосибирска.
Для сотрудников организаций с непрерывным циклом работы (больницы, службы экстренного реагирования, транспортные предприятия) график выходных устанавливается индивидуально согласно коллективным договорам и внутренним распорядкам.
Напомним, что накануне праздничного дня 8 марта продолжительность рабочего дня 6 марта (пятница) была сокращена на один час.