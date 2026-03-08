Ричмонд
8 марта в Ростове без воды осталась часть Северного жилмассива

В Ростове из-за аварии часть Королева и Комарова осталась без воды.

В Ворошиловском районе Ростова временно ограничена подача воды жителям многоквартирных домов. Причиной отключения стала аварийная ситуация на трубопроводе.

Как сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная, порыв произошел по адресу: бульвар Комарова, 14/1. Для проведения ремонтных работ специалистами была остановлена подача воды.

Без ресурса остались здания, расположенные на двух улицах:

— улица Королева, дома № 2−4 (включая строения с дробями и литерами);

— бульвар Комарова, дома № 12−18 (включая строения с дробями и литерами).

Сейчас «Ростовводоканал» ведет устранение аварии. По предварительным данным, завершить все необходимые работы и восстановить штатный режим водоснабжения планируется сегодня, 8 марта, до 17:00.

