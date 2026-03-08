Адвокат сказал, могут ли от посетителей требовать надевать бахилы в учреждениях

Юрист ответил на вопрос, на каком основании посетителей различных учреждений просят надевать бахилы, пишет aif.by.
Адвокат Владимир Горбачев объяснил, что «на основании того, что любое заведение вправе устанавливать свои внутренние нормы и правила при условии, что может обеспечить их исполнение».
Он обратил внимание, что есть места, где ношение бахил обязательно. Это требование санитарно-эпидемиологических норм или правил сохранности интерьера. Кстати, бахилы могут выдавать бесплатно (стоимость заложена в услугу) либо предлагать к покупке за символическую цену.
Адвокат подчеркнул, что вы можете отказаться от бахил, но в таком случае администрация организации вправе отказать вам в посещении или оказании услуги.
Ранее мы писали, что известные белорусы рассказывают, как они познакомились со своими супругами: «Жену первый раз увидел в свадебном платье под руку с молодым человеком».
Прочитайте, что МАРТ нашел нарушения при продаже цветов в половине проверенных точек в Беларуси.
Кроме того, три года грозит жительнице Могилева за новую схему обмана при сдаче жилья.