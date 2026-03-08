Адвокат сказал, могут ли от посетителей требовать надевать бахилы в учреждениях

Он обратил внимание, что есть места, где ношение бахил обязательно. Это требование санитарно-эпидемиологических норм или правил сохранности интерьера. Кстати, бахилы могут выдавать бесплатно (стоимость заложена в услугу) либо предлагать к покупке за символическую цену.