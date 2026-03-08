Завершается важный этап строительства перехода на севере Москвы — Собянин

«Переход будет состоять из шести прямолинейных пролeтов. Такая нестандартная конструкция позволила расположить лестничные сходы в четырeх местах и одновременно связать три магистрали: Коровинское шоссе, ул. Талдомская и 800-летия Москвы. Сейчас завершается один из основных этапов строительства — готовы монолитные конструкции трeх башен, специалисты возводят четвeртую. Установлены металлоконструкции пяти из шести пролeтов», — написал мэр.