Половину дня спит и ухаживает за собой и домом: портрет среднестатистической волгоградки составил Волгоградстат

В честь международного женского дня 8 марта Волгоградстат собрал интересные цифры, по которым можно составить портрет среднестатистической жительницы региона. Это дама образованная, работающая сфере торговли и авторемонта, здравоохранении и медицине, которая много спит, а работе по дому отводит меньше времени, чем уходу за собой.
Как подсчитали статистики, 22,7%, то есть почти четверть работающих женщины заняты в торговле, 14,2 — работницы сферы образования, 13,2 — медики. Выбирают дамы и обрабатывающие производства — там заняты 9,3% от общего числа работающих волгоградок. 38,1% наших экономических активных женщин имеет высшее образование, 36,9% — специалисты среднего звена.
Разобрали статистики и образ жизни волгоградок, задействуя данные выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением, проведенного в 2024 году в Волгоградской области (в возрасте 15 лет и старше). 34% времени в течение дня женщины тратят на сон, еще 14% — на уход за собой. Примерно поровну — по 12% — отводит на работу и дела по дому. 5% времени уходит на передвижения, также волгоградки немого времени оставляют на чтение, отдых и прогулки и всего 2,3% — на общение с семьей.