Половину дня спит и ухаживает за собой и домом: портрет среднестатистической волгоградки составил Волгоградстат

Разобрали статистики и образ жизни волгоградок, задействуя данные выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением, проведенного в 2024 году в Волгоградской области (в возрасте 15 лет и старше). 34% времени в течение дня женщины тратят на сон, еще 14% — на уход за собой. Примерно поровну — по 12% — отводит на работу и дела по дому. 5% времени уходит на передвижения, также волгоградки немого времени оставляют на чтение, отдых и прогулки и всего 2,3% — на общение с семьей.