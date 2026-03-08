Ричмонд
«Спасибо за тепло, которое согревает души»: Андрей Травников поздравил жительниц Новосибирской области с 8 Марта

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил сибирячек с 8 Марта.

Источник: пресс-служба правительства НСО

«Уважаемые жительницы Новосибирской области, дорогие женщины! Поздравляю вас с чудесным праздником весны — Международным женским днем! Ваше умение дарить заботу, сохранять улыбку даже в самых сложных моментах и оказывать поддержку — это настоящее чудо и опора для нас. Вы вдохновляете мужчин, помогаете в трудные моменты и всегда стоите рядом», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Также губернатор поблагодарил сибирячек за радость, которую женщины приносят в жизнь, за терпение, которое учит всех быть лучше, за тепло, которое согревает души и делает всех вокруг сильнее.

«Пусть каждый день дарит новые поводы для улыбок!», — пожелал губернатор. Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил сибирячек с 8 Марта София Лавренюк.