«Спасибо за тепло, которое согревает души»: Андрей Травников поздравил жительниц Новосибирской области с 8 Марта

«Уважаемые жительницы Новосибирской области, дорогие женщины! Поздравляю вас с чудесным праздником весны — Международным женским днем! Ваше умение дарить заботу, сохранять улыбку даже в самых сложных моментах и оказывать поддержку — это настоящее чудо и опора для нас. Вы вдохновляете мужчин, помогаете в трудные моменты и всегда стоите рядом», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Также губернатор поблагодарил сибирячек за радость, которую женщины приносят в жизнь, за терпение, которое учит всех быть лучше, за тепло, которое согревает души и делает всех вокруг сильнее.
«Пусть каждый день дарит новые поводы для улыбок!», — пожелал губернатор. Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил сибирячек с 8 Марта София Лавренюк.