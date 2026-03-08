«Спасибо за тепло, которое согревает души»: Андрей Травников поздравил жительниц Новосибирской области с 8 Марта

«Уважаемые жительницы Новосибирской области, дорогие женщины! Поздравляю вас с чудесным праздником весны — Международным женским днем! Ваше умение дарить заботу, сохранять улыбку даже в самых сложных моментах и оказывать поддержку — это настоящее чудо и опора для нас. Вы вдохновляете мужчин, помогаете в трудные моменты и всегда стоите рядом», — написал глава региона в своём Telegram-канале.