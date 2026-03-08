Сергей Лазарев назвал новые даты отмеренных концертов в Волгограде

Отмена концертов Сергея Лазарева, запланированных в Волгограде на канун 8 Марта, огорчила его поклонниц.
Чтобы хотя бы немного их утешить, исполнитель поздравил женщин всех возрастов с Международным женским днем в своем Telegram-канале, пожелав поклонницам здоровья, счастья, красоты и всего самого лучшего, и назвал новые даты своих выступлений в областном центре.
Певец подтвердил, что с 6 марта выступление переносится на 7 ноября, а с 7 марта — на 8 ноября.
«Все ранее купленные билеты действительны и в обмене не нуждаются! Прошу прощения за доставленные неудобства в связи с вынужденным переносом!» — обратился Сергей Лазарев к своим почитателям.
Те, у кого нет возможности побывать на концерте исполнителя в названные даты, могут оформить возврат средств.
Также в Волгограде из-за аварии в «Экспоцентре» отменили артисты коллектива «Кипелов».