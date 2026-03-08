Сотни новосибирцев вернулись домой из Дубая после сложной эвакуации

Путешествие новосибирцев домой оказалось непростым испытанием. После отмены рейсов в связи с эскалацией конфликта, туристам пришлось сначала добираться из Дубая в Фуджейру на автобусах. Затем, после длительного ожидания и неопределенности, они смогли сесть на самолет, который направился в Анталию. Там воздушное судно осуществило дозаправку, а экипаж был заменен. Именно после этого перелета, как сообщила жительница Новосибирска Татьяна Жданова, ставшая одной из пассажирок, самолет взял курс на Новосибирск.
«Сели на дозаправку в Анталии. Экипаж сменился, нам очень помогли уставшие, но профессиональные стюардессы. Все благополучно, главное — мы прилетели в безопасное воздушное пространство. Дальше — заправка, обслуживание самолета, и теперь точно домой», — поделилась с Сиб.фм впечатлениями Татьяна Жданова, находясь на промежуточной посадке.
Позже она сообщила, что 8 марта самолёт приземлился в Новосибирске.
Ранее сообщалось о сложной ситуации, в которой оказались новосибирские туристы в ОАЭ. Из-за отмен рейсов и общей нестабильности в регионе, сотни россиян столкнулись с многочасовыми ожиданиями в аэропортах и неопределенностью относительно своих дальнейших перелетов. По поступавшей информации, туристы добирались до аэропорта Фуджейры на автобусах, организованных авиакомпанией S7, и ожидали вывозных рейсов, маршруты которых неоднократно менялись. Напряженность в аэропортах и высокий уровень стресса были обусловлены нестабильной обстановкой в регионе и логистическими трудностями.
Возвращение новосибирцев стало возможным благодаря усилиям авиакомпании S7 по организации вывозных рейсов в условиях осложненной международной обстановки.
