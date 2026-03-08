Сотни новосибирцев вернулись домой из Дубая после сложной эвакуации

Путешествие новосибирцев домой оказалось непростым испытанием. После отмены рейсов в связи с эскалацией конфликта, туристам пришлось сначала добираться из Дубая в Фуджейру на автобусах. Затем, после длительного ожидания и неопределенности, они смогли сесть на самолет, который направился в Анталию. Там воздушное судно осуществило дозаправку, а экипаж был заменен. Именно после этого перелета, как сообщила жительница Новосибирска Татьяна Жданова, ставшая одной из пассажирок, самолет взял курс на Новосибирск.