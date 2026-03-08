Сразу 9 женщин приняли участие в программе «Время героев»

Накануне Международного женского дня 8 Марта участницы специальной военной операции (СВО) поделились своими впечатлениями и планами относительно программы «Время героев». Они рассказали о том, как приняли решение встать в строй, с какими вызовами столкнулись на передовой и почему сегодня для них открыта дорога в государственное управление. Программа была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным для привлечения ветеранов СВО к управлению государственными структурами и компаниями. Она включает образовательные модули, курсы повышения квалификации и стажировки.