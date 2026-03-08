Движение по обновленному мосту открыли в Лазовском округе Приморья

В Лазовском округе Приморского края запустили движение транспорта по временному мосту по основному ходу дороги Валентин — Глазковка. Сооружение расположено на 9-м километре трассы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Специалисты провели ремонт моста и изменили его конструкцию. В ходе работ была демонтирована русловая опора. После этого мост перестроен: вместо двухпролетного он стал однопролетным.
«Протяженность сооружения составляет 32 метра. После завершения работ движение транспорта вновь организовано по основному ходу дороги», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Ранее рядом с мостом был оборудован временный объезд, по которому автомобили могли проезжать во время ремонта. Теперь, когда движение по мосту восстановлено, необходимость в объездной дороге отпала. Временный объезд, расположенный рядом с мостом, будет разобран.