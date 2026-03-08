Движение по обновленному мосту открыли в Лазовском округе Приморья

Ранее рядом с мостом был оборудован временный объезд, по которому автомобили могли проезжать во время ремонта. Теперь, когда движение по мосту восстановлено, необходимость в объездной дороге отпала. Временный объезд, расположенный рядом с мостом, будет разобран.