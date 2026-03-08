Ричмонд
8 марта в Ростове продавцы цветов начали делать скидки

В Международный женский день в Ростове продавцы начали снижать цены на тюльпаны.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в 8 Марта продавцы цветов начали делать скидки на свой товар. Если до праздника мало кто хотел продавать тюльпаны дешевле 150 рублей за штуку, то непосредственно в день праздника их можно приобрести по 130 рублей. А некоторые даже готовы сделать скидку и отдать по 120 рублей. В этом убедился корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».

В магазинах, как оказалось, меньше готовы идти на уступки, чем уличные торговцы.

При этом розы продают от 150 рублей. А пышный букет мимозы можно приобрести по 500 рублей. Но их в этом году не так много на прилавках.