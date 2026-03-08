Мечта поэта: смотрите, сколько красивых девушек живут в Волгограде

Из века в век женщины старались соответствовать стандартам красоты — затягивали тугие корсеты, стриглись по моде и худели до заветных 90−60−90. К своей идеальной форме — как внешне, так и внутренне — прекрасная половина человечества отчаянно тянется и в наши дни. И все-таки порой многим из нас хочется отбросить в сторону все шаблоны и строгие правила, навязанные мнения и собственные стереотипы, признавшись самой себе: «Я прекрасна!». Корреспонденты ИА «Высота 102» собрали очаровательный и поистине весенний фоторепортаж, который без лишних слов подтверждает, насколько многогранна и разнообразна бывает женская красота.