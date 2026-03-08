Правда, что разрабатывается механизм онлайн-взыскания долгов за ЖКУ?

Целями нововведения являются повышение платежной дисциплины и сокращение задолженности за ЖКУ.
— Эксперимент по онлайн-взысканию задолженности за коммунальные услуги уже идет в 17 субъектах РФ, — рассказывает эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев. — Механизм планируется внедрить повсеместно к 2028 году с использованием цифровой платформы ГИС ЖКХ.
По замыслу разработчиков, через эту платформу россиянам будет направляться информация о наличии текущей или просроченной задолженности за ЖКУ. Ее также будут использовать для подготовки документов для взыскания долгов в судебном и внесудебном порядках. Организации отрасли в свою очередь могут обращаться к оператору ГИС ЖКХ за услугой формирования и отправки готового заявления на вынесение судебного приказа от своего имени.
Целями нововведения являются повышение платежной дисциплины и сокращение задолженности потребителей за ЖКУ, а также оптимизация нагрузки на судебную систему и сокращение сроков взыскания долгов.
Напомню, что принудительное судебное взыскание долгов за ЖКУ является крайней мерой, ей предшествует внесудебное взыскание долгов по ЖКХ — это переговоры, претензии, ограничение услуг, а не принудительное списание денег.
Через суд взыскиваются любые суммы, однако при долгах до 5−10 тысяч рублей УК часто ограничиваются досудебными методами.
Ключевые методы внесудебного взыскания:
направление досудебных претензий — письменного уведомления о наличии задолженности и пени с требованием погасить долг;
приостановление коммунальных услуг — если долг превышает 2−3 месячных платежа;
ограничение услуг кроме отопления и холодной воды;
начисление пени за каждый день просрочки, что увеличивает общую сумму долга.
Должникам по оплате за ЖКУ важно знать весь комплекс правовых мер:
Судебный приказ: если внесудебные меры не помогли, УК подает на судебный приказ (упрощенное производство без вызова сторон), который можно отменить в течение 10 дней, после чего долг взыскивается через полноценный суд. На упрощение и ускорение именно этих процедур направлено внедрение механизма онлайн-взыскания.
Договор с УК: с организацией можно договориться о реструктуризации долга, что также является мерой внесудебного урегулирования.
Внесудебное банкротство: при наличии долгов от 50 тысяч рублей и отсутствии доходов или имущества, гражданин может инициировать внесудебное банкротство через МФЦ.