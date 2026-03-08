Правда, что разрабатывается механизм онлайн-взыскания долгов за ЖКУ?

По замыслу разработчиков, через эту платформу россиянам будет направляться информация о наличии текущей или просроченной задолженности за ЖКУ. Ее также будут использовать для подготовки документов для взыскания долгов в судебном и внесудебном порядках. Организации отрасли в свою очередь могут обращаться к оператору ГИС ЖКХ за услугой формирования и отправки готового заявления на вынесение судебного приказа от своего имени.