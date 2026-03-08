Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правда, что разрабатывается механизм онлайн-взыскания долгов за ЖКУ?

Целями нововведения являются повышение платежной дисциплины и сокращение задолженности за ЖКУ.

Целями нововведения являются повышение платежной дисциплины и сокращение задолженности за ЖКУ.

— Эксперимент по онлайн-взысканию задолженности за коммунальные услуги уже идет в 17 субъектах РФ, — рассказывает эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев. — Механизм планируется внедрить повсеместно к 2028 году с использованием цифровой платформы ГИС ЖКХ.

По замыслу разработчиков, через эту платформу россиянам будет направляться информация о наличии текущей или просроченной задолженности за ЖКУ. Ее также будут использовать для подготовки документов для взыскания долгов в судебном и внесудебном порядках. Организации отрасли в свою очередь могут обращаться к оператору ГИС ЖКХ за услугой формирования и отправки готового заявления на вынесение судебного приказа от своего имени.

Целями нововведения являются повышение платежной дисциплины и сокращение задолженности потребителей за ЖКУ, а также оптимизация нагрузки на судебную систему и сокращение сроков взыскания долгов.

Напомню, что принудительное судебное взыскание долгов за ЖКУ является крайней мерой, ей предшествует внесудебное взыскание долгов по ЖКХ — это переговоры, претензии, ограничение услуг, а не принудительное списание денег.

Через суд взыскиваются любые суммы, однако при долгах до 5−10 тысяч рублей УК часто ограничиваются досудебными методами.

Ключевые методы внесудебного взыскания:

направление досудебных претензий — письменного уведомления о наличии задолженности и пени с требованием погасить долг;

приостановление коммунальных услуг — если долг превышает 2−3 месячных платежа;

ограничение услуг кроме отопления и холодной воды;

начисление пени за каждый день просрочки, что увеличивает общую сумму долга.

Должникам по оплате за ЖКУ важно знать весь комплекс правовых мер:

Судебный приказ: если внесудебные меры не помогли, УК подает на судебный приказ (упрощенное производство без вызова сторон), который можно отменить в течение 10 дней, после чего долг взыскивается через полноценный суд. На упрощение и ускорение именно этих процедур направлено внедрение механизма онлайн-взыскания.

Договор с УК: с организацией можно договориться о реструктуризации долга, что также является мерой внесудебного урегулирования.

Внесудебное банкротство: при наличии долгов от 50 тысяч рублей и отсутствии доходов или имущества, гражданин может инициировать внесудебное банкротство через МФЦ.