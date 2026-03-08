Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе поймали десять нетрезвых водителей

В Уфе поймали десять нетрезвых водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе во время проверочных мероприятий в пятницу и субботу, 6 и 7 марта, поймали десять нетрезвых водителей. Об итогах рейдов сообщили в ГАИ Башкирии.

По предоставленным данным, всего проверили 200 автомобилей. Госавтоинспекторы составили более 60 административных материалов за нарушения правил дорожного движения.

К жителям республики обратились с просьбой соблюдать осторожность на дорогах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.