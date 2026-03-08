В Уфе поймали десять нетрезвых водителей.

В Уфе во время проверочных мероприятий в пятницу и субботу, 6 и 7 марта, поймали десять нетрезвых водителей. Об итогах рейдов сообщили в ГАИ Башкирии.
По предоставленным данным, всего проверили 200 автомобилей. Госавтоинспекторы составили более 60 административных материалов за нарушения правил дорожного движения.
К жителям республики обратились с просьбой соблюдать осторожность на дорогах.
