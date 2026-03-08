В Новосибирске предприниматели начали срывать вывески с иностранными словами из-за нового закона

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России начал действовать закон, запрещающий использование иностранной лексики в названиях магазинов, кафе, указателях и рекламе. Однако, как ранее в интервью Сиб.фм отмечал руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Дмитрий Сухоплюев, борьба с англицизмами и двусмысленными слоганами в регионе идёт уже давно.
«Практика показывает, что даже самое привычное заимствование может привести к штрафу. Так, в поле зрения антимонопольной службы попала реклама, использовавшая без перевода слово “sale”. Даже я, честно говоря, удивился. Вроде мы все понимаем его как “скидка”, но даже оно требует перевода по закону», — пояснил Сухоплюев.
По улицам Новосибирска уже можно видеть, как владельцы бизнесов, особенно в сфере общепита, ритейла и услуг, самостоятельно или с привлечением работников снимают вывески, содержащие слова на английском и других иностранных языках. На месте привычных «Coffee Shop», «Sale» и «Beauty» появляются временные таблички или остаются пустые конструкции в ожидании новых, соответствующих закону вариантов.
Местные предприниматели признаются, что демонтаж — вынужденная и затратная мера.
«Мы не ждём последнего дня. Штрафы могут быть серьёзными, а переоформление документов и изготовление новых вывесок — процесс небыстрый. Лучше сделать всё заранее, хоть это и дополнительные расходы», — поделился владелец одного из кафе в центре города.
В региональном УФАС пока не комментируют текущую волну демонтажей, но ранее предупреждали, что с 1 марта начнутся плановые проверки. Ведомство напоминает, что закон требует не просто замены иностранного слова русским аналогом, а полного соответствия нормам русского языка, включая грамматику и отсутствие скрытых двусмысленностей.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы в Новосибирске, как и по всей стране, кардинально изменится языковой ландшафт улиц, уступая место исключительно кириллическим обозначениям.