Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске предприниматели начали срывать вывески с иностранными словами из-за нового закона

После официального вступления в силу федерального закона о запрете иностранных слов на вывесках, в Новосибирске наблюдается волна самостоятельного демонтажа не соответствующих будущим нормам табличек и рекламных конструкций. Предприниматели, стремясь избежать штрафов, приводят свои фасады в соответствие с грядущими требованиями.

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России начал действовать закон, запрещающий использование иностранной лексики в названиях магазинов, кафе, указателях и рекламе. Однако, как ранее в интервью Сиб.фм отмечал руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Дмитрий Сухоплюев, борьба с англицизмами и двусмысленными слоганами в регионе идёт уже давно.

«Практика показывает, что даже самое привычное заимствование может привести к штрафу. Так, в поле зрения антимонопольной службы попала реклама, использовавшая без перевода слово “sale”. Даже я, честно говоря, удивился. Вроде мы все понимаем его как “скидка”, но даже оно требует перевода по закону», — пояснил Сухоплюев.

По улицам Новосибирска уже можно видеть, как владельцы бизнесов, особенно в сфере общепита, ритейла и услуг, самостоятельно или с привлечением работников снимают вывески, содержащие слова на английском и других иностранных языках. На месте привычных «Coffee Shop», «Sale» и «Beauty» появляются временные таблички или остаются пустые конструкции в ожидании новых, соответствующих закону вариантов.

Местные предприниматели признаются, что демонтаж — вынужденная и затратная мера.

«Мы не ждём последнего дня. Штрафы могут быть серьёзными, а переоформление документов и изготовление новых вывесок — процесс небыстрый. Лучше сделать всё заранее, хоть это и дополнительные расходы», — поделился владелец одного из кафе в центре города.

В региональном УФАС пока не комментируют текущую волну демонтажей, но ранее предупреждали, что с 1 марта начнутся плановые проверки. Ведомство напоминает, что закон требует не просто замены иностранного слова русским аналогом, а полного соответствия нормам русского языка, включая грамматику и отсутствие скрытых двусмысленностей.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы в Новосибирске, как и по всей стране, кардинально изменится языковой ландшафт улиц, уступая место исключительно кириллическим обозначениям.