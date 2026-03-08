В Новосибирске предприниматели начали срывать вывески с иностранными словами из-за нового закона

«Практика показывает, что даже самое привычное заимствование может привести к штрафу. Так, в поле зрения антимонопольной службы попала реклама, использовавшая без перевода слово “sale”. Даже я, честно говоря, удивился. Вроде мы все понимаем его как “скидка”, но даже оно требует перевода по закону», — пояснил Сухоплюев.