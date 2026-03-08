Ростовский арбитр впервые будет работать на матче воронежского «Факела»

В этом розыгрыше первой лиги Матвей Заика отработал на восьми встречах (один раз — в ранге главного арбитра). Ростовчанин предъявил шесть желтых и одну красную карточки, и назначил один пенальти. Ни с «Факелом», ни с «Нефтехимиком» он еще не пересекался.