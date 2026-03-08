В Омске в Амурском поселке из-за аварии закрылась школа-интернат

В Омске вынужденно прекратила очную работу адаптивная школа-интернат № 14 для детей с нарушениями зрения в Амурском поселке. Произошло это, как оказывается, еще с 21 февраля.
О проблеме написал сенатор Дмитрий Перминов от Омской области на своем Телеграм-канале.
Из-за сильных морозов и избыточного давления в системе отопления произошла коммунальная авария. В результате лопнула труба, что привело к затоплению первых двух этажей здания и электрощитовой. Учреждение осталось без воды и электроэнергии. С 24 февраля все 166 учащихся были переведены на дистанционное обучение.
Сенатор подчеркнул проблему: особенно тяжело формат дистанта дается незрячим и слабовидящим детям. Для них учеба в интернате не только источник знаний, но и возможность общения, занятий спортом и творчеством в компании сверстников. Точная дата возобновления работы школы в обычном формате пока не известна.
«Адаптивная школа-интернат № 14» изначально была основана в 1922 году как «Детский дом для слепых детей имени Семашко». Сейчас там учатся дети с нарушением зрения из Омска и Омской области.
КП-Омск обратилась за комментарием и подтверждением проблемы к областному минобру, но пока их не получила.
Ранее мы писали, что родители воспитанников «Школы-интерната основного общего образования № 2» пожаловались на фактическую кадровую чистку в учреждении.