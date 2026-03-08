В Омске в Амурском поселке из-за аварии закрылась школа-интернат

Сенатор подчеркнул проблему: особенно тяжело формат дистанта дается незрячим и слабовидящим детям. Для них учеба в интернате не только источник знаний, но и возможность общения, занятий спортом и творчеством в компании сверстников. Точная дата возобновления работы школы в обычном формате пока не известна.