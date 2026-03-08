Кикшеринговые компании открыли аренду электросамокатов в Ленобласти

На Привокзальной площади в Мурино 8 марта местные жители увидели обновленные самокаты «Яндекса»: техника, которая стала легче на 3 кг, уже доступна для аренды. Всего к новому сезону городские операторы подготовили 42,5 тыс. электросамокатов и 1,5 тыс. электровелосипедов.