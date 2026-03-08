Глава Белорусского Красного креста назвал главную опасность уколов для похудения

Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат парламента Дмитрий Шевцов высказался об уколах для похудения, сообщает ctv.by.
— Как доктор скажу, что это очень опасная вещь. Это препараты, предназначенные для регулирования глюкозы в крови, то есть они предназначены для больных сахарным диабетом, — сказал Шевцов.
Он объяснил, что «они снижают чувство аппетита, снижают вес, ускоряют обмен веществ». А показано это людям, которые имеют определенную патологию.
— Когда обычный здоровый человек вдруг решил благодаря им похудеть, он добьется кратковременного эффекта, — объяснил Шевцов.
Он также обратил внимание на то, что «эти препараты естественным образом будут понижать внутренние гормоны», и как будет работать организм, когда их отменят, неизвестно. Эксперт объяснил, что трудно добиться положительных результатов, не изменив образ жизни.
