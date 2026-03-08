Ричмонд
Тренера воронежского «Факела» дисквалифицировали на два матча

Александра Чихрадзе наказали на неспортивное поведение.

Источник: Комсомольская правда

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера вратарей воронежского «Факела» Александра Чихрадзе на два матча.

50-летнего специалиста наказали за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча 22-го тура с «Уралом» в соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС. Таким образом, Чихрадзе пропустит матчи с нижнекамским «Нефтехимиком» и новороссийским «Черноморцем».

Напомним, что «Факел» сегодня сыграет в Нижнекамске. Встреча начнется в 17:30.