Волгоградцы поддержали устный экзамен по истории для девятиклассников

Больше половины волгоградцев положительно высказались за введение устных экзаменов по истории для девятиклассников. Как.

Больше половины волгоградцев положительно высказались за введение устных экзаменов по истории для девятиклассников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проведенный в своем Telegram-канале опрос, поддержали инициативу около 54% опрошенных жителей региона.

Напомним, 3 марта министр просвещения России Сергей Кравцов сообщило введении устного экзамена по истории в 9-м классе. Впервые российских школьников проверят на знание исторических фактов в 2026/27 учебном году — до сдачи основных предметов. Кроме того, с сентября 2026 года все школы России будут работать по единым учебникам истории, где всеобщая история и история России объединены в единый курс.

Остальные же волгоградцы отрицательно отреагировали на нововведение. Многие считают, что устный экзамен не решит проблемы с уровнем образования в стране.

— В школах надо научить детей просто внимательно читать! Многие даже в старших классах не умеют этого делать. Необходимо развивать словарный запас. Больше уроков русского языка, — считают читатели информагентства.