Волгоградцы поддержали устный экзамен по истории для девятиклассников

Напомним, 3 марта министр просвещения России Сергей Кравцов сообщило введении устного экзамена по истории в 9-м классе. Впервые российских школьников проверят на знание исторических фактов в 2026/27 учебном году — до сдачи основных предметов. Кроме того, с сентября 2026 года все школы России будут работать по единым учебникам истории, где всеобщая история и история России объединены в единый курс.