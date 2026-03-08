Ричмонд
Водитель Mercedes сбил подростка на велосипеде в Волгограде

Авария случилась в начале третьего часа дня напротив дома на улице Череповецкой, 124, на пересечении с улицей Белоглинской в Ворошиловском районе.

Подросток попал в больницу в Волгограде в субботу, 7 марта.

«17-детний велосипедист двигался вдоль края проезжей части. Объезжая возникшее на его пути препятствие, он попал под колеса иномарки», — сообщают в региональном полицейском главке.

В тот же день на московской трассе водитель грузовой «Газели» погиб в столкновении с фурой. Последствия аварии сняли на видео местные жители.