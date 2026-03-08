В Москве украсили транспорт к 8 Марта

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина участвуем в государственных и городских праздниках. В преддверии Международного женского дня по традиции оформляем транспорт и инфраструктуру. Украсили автобусы, электробусы, трамваи и регулярные речные электросуда. Разместили тематические инсталляции, а также поздравления на навигационных стелах», — сказал глава заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводят в публикации.