Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве украсили транспорт к 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Общественный транспорт в Москве традиционно украсили в честь 8 Марта. Об этом сообщается в канале столичного департамента транспорта в соцсети Max.

Источник: Агентство «Москва»

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина участвуем в государственных и городских праздниках. В преддверии Международного женского дня по традиции оформляем транспорт и инфраструктуру. Украсили автобусы, электробусы, трамваи и регулярные речные электросуда. Разместили тематические инсталляции, а также поздравления на навигационных стелах», — сказал глава заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводят в публикации.

Так, более 5,4 тыс. автобусов, электробусов и трамваев украсили триколором и флагами с гербом Москвы. Для регулярных речных электросудов сделали подсветку в цветах российского флага.

«На 15 цифровых приветственных указателях и навигационных стелах станций Троицкой линии разместили праздничное поздравление. На транспортной инфраструктуре подготовили тематические фотозоны и инсталляции. Розами украсили станцию метро “Трубная”, — добавили в департаменте.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше