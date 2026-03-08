Ричмонд
В Ростовской области чествовали женщин к 8 Марта

Жительницы Ростовской области получили региональные награды к 8 Марта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прошло торжественное чествование женщин в преддверии Международного женского дня. Мероприятие состоялось в правительстве региона, собрав более тысячи жительниц Дона.

На традиционный губернаторский прием были приглашены работницы образования, здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства. Также среди участниц — предприниматели, спортсмены, волонтеры и многодетные матери.

Губернатор Юрий Слюсарь обратился к присутствующим, отметив их вклад в развитие региона. Глава области поблагодарил женщин за успехи в профессии, воспитание детей и общественную деятельность. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес жен и матерей военнослужащих, а также всех, кто помогает фронту.

В донском правительстве отметили позитивные демографические тенденции. Только за прошлый год в области родились более 30 тысяч детей, причем почти 60% из них стали вторыми, третьими или последующими в семье. В регионе продолжается практика поощрения семейных ценностей: 850 многодетных матерей получили почетные дипломы, 25 семей удостоены орденов «Родительская слава», а четырем жительницам присвоено звание «Мать-героиня».

Во время мероприятия прошла церемония награждения. Медали, почетные знаки и грамоты вручили представительницам разных профессий: учителям, врачам, аграриям, водителям, военнослужащим и общественницам.

