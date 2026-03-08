В Ростовской области чествовали женщин к 8 Марта

В донском правительстве отметили позитивные демографические тенденции. Только за прошлый год в области родились более 30 тысяч детей, причем почти 60% из них стали вторыми, третьими или последующими в семье. В регионе продолжается практика поощрения семейных ценностей: 850 многодетных матерей получили почетные дипломы, 25 семей удостоены орденов «Родительская слава», а четырем жительницам присвоено звание «Мать-героиня».