В Краснодаре проведут тренинг для бизнесменов по защите от налоговых рисков

В Краснодаре 17 марта состоится практическое занятие для предпринимателей, посвященное защите бизнеса в современных условиях. Мероприятие пройдет в формате бизнес-завтрака на базе муниципального центра развития предпринимательства «Платформа» по улице Северной, 365. Встреча начнется в 11:00 и завершится к 15:00, предоставляя участникам возможность детально разобрать актуальные вопросы налоговой безопасности.
Ведущей тренинга «Налоговый иммунитет: как построить защищённый бизнес в 2026 году» выступит Ирина Задесенец. Являясь опытным экспертом в области финансов и налогов, она представит авторские методики по созданию эффективных организационных моделей. Программа встречи ориентирована на собственников компаний и руководителей, которые стремятся минимизировать риски при взаимодействии с контролирующими органами.
В ходе обучения эксперт подробно разберет типичные ошибки, которые чаще всего приводят к начислению крупных штрафов. Особое внимание будет уделено признакам, по которым налоговая служба выявляет дробление бизнеса, а также современным способам построения управленческого учёта.
Принять участие в мероприятии могут индивидуальные предприниматели и руководители компаний, зарегистрированные на территории города. Для посещения бизнес-завтрака необходимо заранее пройти электронную регистрацию, так как количество мест в «Платформе» ограничено.