В Краснодаре проведут тренинг для бизнесменов по защите от налоговых рисков

Ведущей тренинга «Налоговый иммунитет: как построить защищённый бизнес в 2026 году» выступит Ирина Задесенец. Являясь опытным экспертом в области финансов и налогов, она представит авторские методики по созданию эффективных организационных моделей. Программа встречи ориентирована на собственников компаний и руководителей, которые стремятся минимизировать риски при взаимодействии с контролирующими органами.