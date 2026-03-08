БелАЗ показал, как мощно выглядит новый 50-тонный бульдозер

Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) показал, как выглядит новый бульдозер БЕЛАЗ-78542.
Эта 50-тонная машина — один из самых мощных представителей тяжелого класса. Она создана для работы в сложнейших условиях карьеров и предназначена как для срезки и перемещения больших объемов горной массы и грунта, так и для точной планировки карьерных площадок.
Ее двигатель — 550 л.с. (404 кВт) — самый мощный в линейке. Развивает скорость до 35 км/ч. Топливный бак — 715 литров (работа всю смену без дозаправки).
Бульдозер оснащен умной трансмиссией и система IMS. У машины эргономичная кабина с отличной обзорностью и современными системами защиты.
«Когда заводские испытания БЕЛАЗ-78542 будут завершены, его ждет проверка заявленных технических характеристик и рабочих показателей в реальных условиях эксплуатации в карьере», — рассказали на заводе.
Узнайте, что более 60% организованных белорусских туристов вывезены из стран Ближнего Востока.
Прочитайте, что «Беллегпром» запустит новый вид обуви и ткани для одежды в Беларуси.
Еще мы писали, что известные белорусы рассказывают, как они познакомились со своими супругами: «Жену первый раз увидел в свадебном платье под руку с молодым человеком».
Кроме того, реставраторы сказали, вокруг какого здания в центре Минске полностью снесут забор — с его башни открывается вид на город.