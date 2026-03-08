Мэр Сочи вручил знаки почета за многолетний труд жительницам города

В Зимнем театре Сочи состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Глава города Андрей Прошунин и председатель Городского Собрания Виктор Филонов поздравили представительниц трудовых коллективов, общественных организаций и ветеранов. Официальная часть праздника началась с церемонии награждения женщин, внесших значительный вклад в развитие и процветание курорта.
Особое внимание уделили тем, кто посвятил любимому делу десятилетия жизни. Знаком почета «За трудовые успехи на благо города Сочи» отметили 26 жительниц, чей трудовой стаж в одном коллективе превышает 35 лет. Еще 10 сочинок получили почетные грамоты Городского Собрания за высокий профессионализм и заслуги перед муниципалитетом. Среди награжденных оказались врачи, учителя, ученые, экономисты, работники культуры и сферы ЖКХ, которых мэр назвал «золотым интеллектуальным фондом» города.
Андрей Прошунин выразил признательность женщинам за их труд и назвал их неиссякаемым источником вдохновения для мужчин. Он подчеркнул, что опыт и исключительные компетенции сочинских специалистов всегда будут востребованы городом, краем и всей страной. Завершился вечер в театре яркой концертной программой с участием ведущих творческих коллективов Сочи, ставшей подарком для всех приглашенных гостей.