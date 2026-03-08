Мэр Сочи вручил знаки почета за многолетний труд жительницам города

Андрей Прошунин выразил признательность женщинам за их труд и назвал их неиссякаемым источником вдохновения для мужчин. Он подчеркнул, что опыт и исключительные компетенции сочинских специалистов всегда будут востребованы городом, краем и всей страной. Завершился вечер в театре яркой концертной программой с участием ведущих творческих коллективов Сочи, ставшей подарком для всех приглашенных гостей.