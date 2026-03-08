Блогеру Анастасии Ивлеевой исполнилось 35 лет

После того, как фото и видео с мероприятия распространились в сети, с критикой в адрес Ивлеевой и ее гостей выступили общественные организации, активисты и политики. 24 декабря блогер опубликовала видео, в котором извинилась за вечеринку и пообещала направить вырученные от нее деньги на благотворительность. Вслед за ней похожие обращения опубликовали Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Дима Билан и другие гости скандального мероприятия. Однако, несмотря на публичное раскаяние, скандал не утихал. 26 декабря группа из нескольких десятков граждан подала против Ивлеевой коллективный иск о компенсации морального вреда на сумму один миллиард рублей. В этот же период телеведущая потеряла большинство своих рекламных контрактов.