Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны

«В Международный женский день, 8 марта, на железнодорожном вокзале Симферополя представительниц прекрасного пола, приехавших отдохнуть в Крым, ждал приятный сюрприз — нежные, только что распустившиеся тюльпаны», — говорится в сообщении.
Акцию организовали и провели Туристско‑информационный центр Крыма и Никитский ботанический сад.
Акция не ограничится одним днем. Как отметили в минкурортов, весь год девушки будут получать в подарок цветы, растущие Никитском ботаническом саду — от весенних тюльпанов до роз и осенних хризантем.