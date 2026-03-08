Ричмонд
Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости Крым. В Крыму в рамках Года гостеприимства стартовала акция «Цветочная встреча». На перроне железнодорожного вокзала Симферополя всем пассажиркам поездов, прибывших на полуостров, дарили тюльпаны в честь Международного женского дня. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

Источник: Freepik

«В Международный женский день, 8 марта, на железнодорожном вокзале Симферополя представительниц прекрасного пола, приехавших отдохнуть в Крым, ждал приятный сюрприз — нежные, только что распустившиеся тюльпаны», — говорится в сообщении.

Акцию организовали и провели Туристско‑информационный центр Крыма и Никитский ботанический сад.

Акция не ограничится одним днем. Как отметили в минкурортов, весь год девушки будут получать в подарок цветы, растущие Никитском ботаническом саду — от весенних тюльпанов до роз и осенних хризантем.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
