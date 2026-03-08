Дорожники назвали сроки ремонта ям на трассе М-4 «Дон»

Как уточняет автомобильный портал «За рулём», ситуацию прокомментировали в ГК «Автодор». Представители компании пояснили, что дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Ремонт идёт на разных участках трассы: как в Ростовской области, так и в других регионах — это Липецкая, Тульская и Воронежская области.