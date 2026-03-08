Дорожники назвали сроки ремонта ям на трассе М-4 «Дон». Ранее на состояние дорог пожаловались водители из разных регионов России, в том числе из Ростовской области, опубликовав соответствующие видео в социальных сетях.
Как уточняет автомобильный портал «За рулём», ситуацию прокомментировали в ГК «Автодор». Представители компании пояснили, что дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Ремонт идёт на разных участках трассы: как в Ростовской области, так и в других регионах — это Липецкая, Тульская и Воронежская области.
В работе задействовано более 140 единиц специализированной техники. Дорожники проводят так называемый ямочный ремонт. Для этих целей используется технология холодного ресайклинга. Таким образом уже восстановлено 10 км дороги. Устранить дефекты планируют до конца марта.
Всего, пояснили в компании, в 2026 году на федеральной автотрассе М-4 «Дон» планируют отремонтировать 13 участков общей протяженностью 101,8 км. Это дороги в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, а также на Кубани.