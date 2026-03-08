Ричмонд
В Крыму будут обучать вокалистов

Крымский университет культуры будет обучать вокалистов с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

С 2026 года Крымский университет культуры, искусств и туризма будет обучать вокалистов. Об этом сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина.

По ее словам, вуз получил новую лицензию.

«С нового учебного года мы будем обучать и вокалистов», — цитирует руководителя Минкульта агентство РИА Новости Крым.

По словам главы ведомства, в 2026—2027 годах на эту специальность планируют набирать студентов на коммерческой основе, а в дальнейшем — на бюджетной основе. Чиновница добавила, что эта специальность в Крыму очень востребована.

