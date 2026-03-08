В Крыму будут обучать вокалистов

С 2026 года Крымский университет культуры, искусств и туризма будет обучать вокалистов. Об этом сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина.
По ее словам, вуз получил новую лицензию.
«С нового учебного года мы будем обучать и вокалистов», — цитирует руководителя Минкульта агентство РИА Новости Крым.
По словам главы ведомства, в 2026—2027 годах на эту специальность планируют набирать студентов на коммерческой основе, а в дальнейшем — на бюджетной основе. Чиновница добавила, что эта специальность в Крыму очень востребована.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше