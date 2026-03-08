Жителям Татарстана нужно готовиться к весенним морозам

В воскресенье, 8 марта, жителей республики ждет снежная и ветреная погода. Синоптики прогнозируют небольшой снег и сильные порывы ветра до 16−21 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток будет держаться на уровне −11..-16 градусов, однако ночью и утром при прояснениях возможно похолодание до −21.
Но настоящие морозы придут в Татарстан уже на следующей неделе. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в понедельник, 9 марта, снежный циклон уйдет за Урал, уступив место антициклону. Осадки прекратятся, однако резко похолодает.
Ночные и утренние температуры составят −22..-27 градусов. Днем воздух также не успеет прогреться: столбики термометров поднимутся лишь до −15..-20. Жителям республики стоит готовиться к крепким мартовским морозам, уточнили в УГМС Татарстана.