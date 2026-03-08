Ричмонд
Путин, помимо секретной информации, читает стихи, заявил Песков

Песков: Путин читает стихи, помимо секретной информации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, помимо секретной информации, читает стихи и сам решает, включать ли стихотворения в свои публичные выступления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он сам принимает решение и сам говорит, какое стихотворение он прочитает… Как правило, это инициатива самого президента», — сказал Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, кто принимает решение включить стихотворения в публичные выступления Путина.

«Он же читает стихи, помимо секретной информации», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Путин регулярно включает в свои выступления строки отечественных и мировых классиков. В октябре, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент прочитал стихотворение Александра Пушкина о Бородинской битве.

