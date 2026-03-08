Путин, помимо секретной информации, читает стихи, заявил Песков

«Он сам принимает решение и сам говорит, какое стихотворение он прочитает… Как правило, это инициатива самого президента», — сказал Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, кто принимает решение включить стихотворения в публичные выступления Путина.