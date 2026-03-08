Путину подарили икону, облетевшую всю линию фронта

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время встречи с женщинами-представительницами разных профессий подарили икону, которая облетела всю линию боевого соприкосновения.
Встреча проходила в четверг в Кремле.
«Икону подарили, которая облетела всю линию фронта. Всю линию боевого соприкосновения», — рассказала одна из участниц мероприятия автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«У нас ничего не пропадет», — пошутил президент, когда его попросили принять икону.
Кроме того, главе государства также подарили кинорежиссерскую хлопушку, которая участвовала в съемках фильмов про российских военных корреспондентов. Участницы встречи подписали её и передали Путину.