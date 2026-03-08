П. -КАМЧАТСКИЙ, 8 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал свой номер телефона военкору Первого канала Марьяне Наумовой, которая представила предложения по защите детей от современных угроз.
В четверг президент России Владимир Путин встретился с женщинами в Кремле. После встречи Наумова обратилась к главе государства с вопросом о том, кому можно передать предложения по защите детей от современных угроз. После этого к Наумовой подошел Песков.
«Это было поручение президентское, да, во время беседы», — сказал Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, отметив, что рассказывать о нем нельзя.
Наумова пояснила, что Песков дал ей свой номер телефона, выразив надежду, что ее идеи возьмут в работу.
На вопрос журналиста, поделится ли она с кем-то номером Пескова, Наумова пошутила, что «кто не успел, тот опоздал».