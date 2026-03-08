В Звенигороде ищут трех подростков, они могли упасть в Москву-реку

Позднее появились и другие свидетельства. По данным Telegram-канала «112», мужчина рассказал, что слышал крики детей о помощи и ~видел, как они оказались в воде, однако сам в экстренные службы не позвонил~. Он объяснил это тем, что заметил другого рыбака и решил, что тот уже связался со спасателями. Как передал корреспондент РЕН ТВ Евгений Наприенко, сейчас этого мужчину допрашивают.