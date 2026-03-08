Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, часто ли бывает в ресторанах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики.
8 марта Лукашенко посетил заведение сети «Мак.бай». Сразу уточнив, что здесь он впервые. Мало того, глава Беларуси добавил:
«И в ресторане в своей жизни я был, может, три раза. В обычных ресторанах, советских».
Также стало известно, что Александр Лукашенко заказал в ресторане «Мак.бай» 8 марта.
Еще Лукашенко предложил открыть рестораны «Мак.бай» в районных центрах. Также во время посещения ресторана он сказал, куда в Минске отвести американскую делегацию в следующий раз, а также заметил: невозможное могут сделать только индусы, а невероятное — белорусы.