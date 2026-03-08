Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко признался, часто ли бывает в ресторанах

Лукашенко признался, как часто бывает в ресторанах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, часто ли бывает в ресторанах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

8 марта Лукашенко посетил заведение сети «Мак.бай». Сразу уточнив, что здесь он впервые. Мало того, глава Беларуси добавил:

«И в ресторане в своей жизни я был, может, три раза. В обычных ресторанах, советских».

Также стало известно, что Александр Лукашенко заказал в ресторане «Мак.бай» 8 марта.

Еще Лукашенко предложил открыть рестораны «Мак.бай» в районных центрах. Также во время посещения ресторана он сказал, куда в Минске отвести американскую делегацию в следующий раз, а также заметил: невозможное могут сделать только индусы, а невероятное — белорусы.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше