Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил дончанок с 8 Марта

Губернатор Юрий Слюсарь опубликовал поздравление, приуроченное к Международному женскому дню, в своем телеграм-канале. В обращении он отметил особую роль женщины как хранительницы домашнего очага и семейных ценностей.
В поздравлении подчеркивается, что с самого детства женщины окружают заботой и мудростью. Это и материнская любовь, дающая первую защиту, и тепло бабушек, в домах которых всегда царил уют. Именно там закладываются нравственные ориентиры и традиции, передающиеся из поколения в поколение.
Особые слова признательности адресованы школьным учителям и наставникам, чьи знания и советы помогают делать первые шаги во взрослую жизнь. Отдельно отмечены и женщины-коллеги, которые успешно справляются со сложными задачами на работе, сохраняя гармонию вокруг себя.
Губернатор также подчеркнул вклад матерей, особенно многодетных, в будущее страны, отметив, что их труд невозможно переоценить. Ярким примером женской силы и характера названы достижения донских спортсменок, в частности гандболисток клуба «Ростов-Дон», чьи победы служат вдохновением для многих.
— Этот праздник — еще один повод сказать вам, дорогие наши, слова благодарности, признаться в чувствах, подарить вам цветы, весеннее настроение и теплоту наших сердец, — написал глава региона.
