Стало известно, что Александр Лукашенко заказал в ресторане «Мак.бай» 8 марта

Что Лукашенко заказал в ресторане «Мак.бай» 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 8 марта заведение сети ресторанов «Мак.бай» и сделал там заказ. Пресс-служба главы республики рассказала, что было в чеке.

Лукашенко заметил, что был в «Мак.бай» впервые. Президент республики продегустировал ряд позиций из меню, о котором ему ранее сообщили: на 96 с лишним процентов оно из белорусских продуктов.

Заказ президент делал через киоск самообслуживания. В чеке были бургер, картофель фри, курица, кофе, десерт, говорят в пресс-службе президента.

Еще Лукашенко признался, часто ли бывает в ресторанах. Также глава страны предложил открыть рестораны «Мак.бай» в райцентрах. Еще во время посещения ресторана Александр Лукашенко сказал белорусским чиновникам, куда в Минске отвести американскую делегацию в следующий раз, а также заметил: невозможное могут сделать только индусы, а невероятное — белорусы.

